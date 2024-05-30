نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا توقف متهمين بإشعال حرائق لصالح روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أجهزة الأمن البولندية الأربعاء توقيف 3 متهمين بإشعال "حرائق لحساب روسيا" في مناطق عدة في بولندا.

وأكد ياشيك دوبرجنسكي، المتحدث باسم الوزير المكلّف التنسيق الأمني في بيان "توقيفات جديدة في إطار تحقيق في أنشطة منظمة إجرامية ذات أهداف تخريبية، خصوصًا إشعال حرائق لحساب أجهزة استخبارات روسية".

والموقوفون هم بولندي وبيلاروسيان، وأودعوا الحبس الاحتياطي ويواجهون عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وأشار البيان أيضًا إلى توقيف أوكراني في يناير كان يعد لإشعال حريق في فروتسلاف، غرب البلاد.

وتحقق الشرطة البولندية في حريق في قاعة كبرى في وارسو دمّر 1400 شركة صغيرة مملوكة بشكل رئيسي لفيتناميين في منتصف مايو.

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك إنه في الأشهر الأخيرة، سجلت محاولات تخريب وإشعال حرائق عدة في بولندا لحساب الاستخبارات الروسية.

وقالت أجهزة الأمن البولندية، اليوم الأربعاء، إنها اتهمت أوكرانيًا، 26 عامًا، متّهمًا بـالاستفزاز والتحريض على التجسس، طلب مقابل مال، صور مركبات عسكرية تعبر الحدود بين بولندا وأوكرانيا.