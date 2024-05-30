نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام فلسطيني: استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي غربي رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في تل السلطان غربي رفح.

إسرائيل: من المرجح استمرار حرب غزة 7 أشهر أخرى

وقالت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن الحرب التي تشنها على قطاع غزة من المرجح أن تستمر طوال العام الحالي، في الوقت الذي دفعت فيه بدبابات لتنفيذ هجمات في أنحاء مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك بعدما قالت واشنطن إن الهجوم الإسرائيلي هناك "لا يصل إلى حد عملية برية كبيرة تستدعي تغييرًا في سياستها".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، إن الجيش الإسرائيلي سيطر على ثلاثة أرباع محور فيلادلفيا، وهو المنطقة العازلة بين قطاع غزة ومصر، ويهدف إلى السيطرة عليه بالكامل لمنع حركة "حماس" من تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع.