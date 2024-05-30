نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تطالب بإغاثة طبية عاجلة في رفح وشمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدر بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة لرفح وشمال غزة.

وقال الدكتور أشرف القدرة، في بيان صحفي حسب وكالة "صفا" الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تصفية الوجود الصحي في رفح والشمال.

وأوضح القدرة أنه لا يوجد قدرة صحية للتعامل مع المجازر المتلاحقة في رفح وشمال قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يخادع العالم بان مناطق المواصي أمنة، ويرتكب مجازر مروعة بها.

كما طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بتوفير ممرات آمنة لإدخال فوري للوقود والمساعدات الطبية، إلى جانب وقف التهديدات الإسرائيلية المستمرة للمؤسسات والطواقم الصحية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 45 شخصًا في الهجوم الإسرائيلي الجوي على أحد المخيمات في مدينة رفح.