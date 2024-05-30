نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الاعتراف بالدولة.. ماكرون يطالب عباس بإصلاح السلطة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، الرئيس محمود عباس، بـ "إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيدًا "للاعتراف بدولة فلسطينية"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي، "التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية تُصلح وتعزيزها لممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة، وبما يصب في مصلحة الفلسطينيين".

وشدد الرئيس الفرنسي على "عزم بلاده العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي "ليعبر عن موقف قوي من رفح فضلًا عن مواصلة الجهود حول مشروع قرار فرنسي".

و أكد أن قصف إسرائيل الأخير في رفح يشكل "مأساة جديدة" مقدمًا "التعازي الحارة إلى الشعب الفلسطيني بعد الحصيلة البشرية التي لا تحتمل في عملية غزة".