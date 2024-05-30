نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجهول يلقي خنزيرًا أمام مسجد في جنوب السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الشرطة السويدية الأربعاء، تحقيقًا بتهمة التحريض على الكراهية، بعد العثور على جثة خنزير أمام مسجد في سكوفد بجنوب البلاد.

وقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني: "ألقي خنزير أمام واجهة مسجد ليلًا. وسجلت شكوى ضد التحريض على الكراهية بدافع عنصري، لكننا لا نستبعد اتهامات أخرى".

وأوضح رئيس الهيئة التي تدير هالمسجد سماغو ساهات، أنه خنزير بري.

وقال: "عندما وصلت هذا الصباح، رأيته، كان ميتًا"، مضيفًا، "جاء شخص بسيارة وألقاه أمام المسجد. ولا نعلم من يكون لكن صورته كاميرات المراقبة".