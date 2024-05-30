العالم اليوم - مقتل إسرائيليين في حادثة دهس في نابلس

انتم الان تتابعون خبر مقتل إسرائيليين في حادثة دهس في نابلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 01:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين قتلا، مساء الأربعاء، في "حادثة دهس" قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش في بيان صحفي مقتضب عن وقوع "هجوم بسيارة" خارج نابلس بالقرب من مستوطنة إسرائيلية.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار الجيش في وقت لاحق إلى أن "مواطنين إسرائيليين قتلا".

وكان قد أوضح مراسلنا أن المصابين في الحادث جنديان وقد أصيبا بجراح حرجة.

وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بدأ الجيش على الفور مطاردة الشخص المشتبه بأنه نفّذ العملية التي تأتي على خلفية حرب دائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته الحركة في أراضي إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأكّدت حماس في بيان أصدرته أن "عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية".