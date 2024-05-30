العالم اليوم - غرق سفينة هندية قبالة جزيرة سقطرى وفقد أحد أفراد طاقمها

انتم الان تتابعون خبر غرق سفينة هندية قبالة جزيرة سقطرى وفقد أحد أفراد طاقمها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 03:24 صباحاً - قال مسؤولان إن سفينة تجارية هندية غرقت بالكامل قبالة محافظة أرخبيل سقطرى الواقعة في المحيط الهندي على السواحل الشرقية لليمن.

وقال مسؤول أمني وآخر محلي بمحافظة سقطرى لرويترز إن سفينة تجارية هندية غرقت على بعد 30 ميلا من سواحل جزيرة سقطرى وعلى متنها شحنة من الأسمنت.

وأوضحا أنه تم إنقاذ معظم طاقم السفينة التي كانت مبحرة من سلطنة عمان نحو الأرخبيل وعددهم 9 أشخاص بينما لا يزال فرد واحد مفقودا.