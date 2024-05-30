العالم اليوم - مقتل 3 جنود إسرائيليين.. 2 في الضفة الغربية وثالث في غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 3 جنود إسرائيليين.. 2 في الضفة الغربية وثالث في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 08:18 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 جنود، اثنان منهم بعملية دهس في الضفة الغربية، وثالث خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

تفضيلا، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في المعارك الدائرة في شمال غزة.

وأوضح أن الجندي القتيل هو الرقيب يديديا عزوجي، ويبلغ من العمر 21 عاما وهو مقاتل في الكتيبة 101 من لواء المظليين.

وأضاف أن جنديين من الكتيبة 601 من اللواء 401 في سلاح الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيليين اثنين قتلا هجوم جراء عملية دهس بسيارة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن عملية دهس وقعت عند حاجز عورتا جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ووردت أنباء عن إصابة جنديين اثنين بإصابات بالغة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إن "منفذ العملية قام بتسليم نفسه للجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية لموقع عملية الدهس جنوب شرقي نابلس، وانتشار للطيران الإسرائيلي والوحدات الخاصة بالمنطقة.

وبمقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 642.

وسقط لجيش الاحتلال، 36 قتيلا منذ بداية شهر مايو الجاري، منهم 27 قتيلا من ضباط وجنود الجيش في معارك غزة، و3 جنود ومستوطن بنيران حزب الله، وضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، واثنين بعملية الدهس قرب نابلس، بالإضافة إلى موظف في وزارة الحرب جراء قذيفة هاون في معبر رفح.