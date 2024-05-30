العالم اليوم - لافروف: الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 09:24 صباحاً - أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي إن مثل هذه الخطوة ستشكل استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف لافروف في مقابلة مع الوكالة "نتفق مع موقف الصين المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة".

وقال "دعوني أؤكد مرة أخرى أن هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك"، وفقا لرويترز.

ودعت روسيا مرارا لإجراء محادثات بشرط مسبق وهو أن تعترف كييف والغرب بالمكاسب التي حققتها على الأرض في أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف.

وانتقد لافروف الولايات المتحدة لمساعدتها أوكرانيا، وقال إن واشنطن أصبحت "شريكة في جرائم نظام كييف".

وقال إن روسيا تعتبر التخطيط لإمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16 ذات القدرات النووية "تحركا له مغزى" من جانب حلف شمال الأطلسي.

وأضاف "إنهم يحاولون إخبارنا بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يوقفهما شيء في أوكرانيا".

ومضى بالقول "ومع ذلك، نأمل أن تعيد التدريبات الجارية الآن بين روسيا وبيلاروسيا على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية خصومنا إلى صوابهم من خلال تذكيرهم بالعواقب الكارثية لمزيد من التصعيد النووي".

وقال لافروف إن الولايات المتحدة تعمل في الشرق الأوسط أيضا على "تأجيج نيران الصراع".