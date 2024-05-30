العالم اليوم - المعارضة الإسرائيلية تنسق جهودها للإطاحة بالحكومة

انتم الان تتابعون خبر المعارضة الإسرائيلية تنسق جهودها للإطاحة بالحكومة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الاجتماع الذي ضم زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيسَ حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، دعا الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس إلى الانضمام إليهم.

وقال المجتمعون إن استبدال حكومة نتنياهو يأتي في إطار الحفاظ على مستقبل إسرائيل، وفق تعبيرهم.

من جهته، هاجم الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واتهم آيزنكوت نتنياهو بالفشل في إعادة الأمن وبخداع الإسرائيليين وبإيهامهم باقتراب إعادةِ المختطفين وحل كتائب حماس في رفح.

وقال أيزنكوت إن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل حكومة أخرى.

وأضاف أيزنكوت أن الحكومة فشلت في وقف البرنامج النووي الإيراني ومن الواضح أن إيران اليوم في مكانها الأكثرِ تقدما وتهديدا، حسب تعبيره.

وقال إن السلام مع السعودية بات بعيدا جدا بسبب موقف نتنياهو مُشدِّدا على أن السلام مع المملكة هو مصلحة إسرائيلية متميزة، تمامًا مثل احتواء إسرائيل للتهديد الإيراني حسب تعبيره.

في هذا السياق، يشير الكاتب والباحث السياسي إلحنان ميلر، خلال حوار مع غرفة الأخبار على دوت الخليج، إلى وجود مخرج آخر للوضع الحالي في القطاع بعيداً عن خيار إسقاط نتنياهو من الداخل يتمثل هذا المخرج في قبول حركة حماس بشروط الصفقة أو الصيغة المصرية القطرية وتقديم رؤية معقولة لا تشمل إنهاء كامل النزاع، بهدف الوصول إلى هدنة أو اتفاق.

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