العالم اليوم - كيف أطاح البصل بحكومات في الهند؟

انتم الان تتابعون خبر كيف أطاح البصل بحكومات في الهند؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 11:18 صباحاً - في كل وجبة هندية تقريبًا يلعب البصل دورًا رئيسيًا، فهو من الضروريات في الطهي إلى جانب السكر والعدس، ولكن يستخدمه السياسيون في أحاديثهم الانتخابية "المعسولة" لكسب أصوات الناخبين عن طريق الضغط لخفض أسعاره.

ولكن سياساتهم لخفض الأسعار من خلال فرض حظر على تصدير بعض السلع بما في ذلك البصل والسكر، أو السماح باستيراد العدس بدون رسوم، قد أغضبت الفئة السكانية المهمة بالنسبة للتصويت وهي المزارعين.

ويقول المزارعون إن قرارات السياسيين تؤدي إلى إغراق الأسواق بالمنتجات، وأن التوفير الذي يحققه المستهلكون بسبب رخص الأسعار يأتي على حسابهم.

قال كانها فيشنو جولاف، مزارع البصل، "الحكومات تتحدث كثيرًا عنا، لكن إجراءاتهم تضرنا فقط - لإرضاء سكان المدن سريعي الانفعال عن طريق الحفاظ على انخفاض أسعار منتجاتنا"، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، اطلعت عليه دوت الخليج.

جولاف، البالغ من العمر 28 عامًا، يأتي من منطقة ناشيك بولاية ماهاراشترا، وهي قلب إنتاج البصل في الهند، والتي تنتج حوالي 40 بالمئة من البصل على مستوى البلاد.

"شعرنا بالخداع عندما انهارت الأسعار بعد حظر مفاجئ للتصدير في ديسمبر"، بحسب جولاف.

وقال بهارات ديغول، رئيس جمعية منتجي البصل في ولاية ماهاراشترا، "نخشى الانتخابات .. إن أكثر التدخلات غير الحكيمة تأتي حول صناديق الاقتراع".

وأضاف ديغول، أنه بعد الحظر، انخفضت الأسعار إلى أقل من الثلث في بعض الأحيان.

وأثار ذلك عشرات الاحتجاجات الصغيرة في ولاية ماهاراشترا.

البصل كمقياس للرأي العام

في الوقت نفسه، قفزت تكاليف الإنتاج بأكثر من الضعف منذ عام 2017، بحسب ديغول.

لكن الانخفاض في أسعار الجملة يعني أنه لم يتم تمريره إلى المستهلك - أو الناخب، من وجهة نظر السياسيين. فقد دفعوا ثمن البصل نفسه الذي كانوا يدفعونه لسنوات.

وقال ديغول: "جميع الانتخابات تُخاض باسم المزارعين، لكن سياسة الحكومة تفضل المستهلكين بوضوح".

ستصوت الهند السبت القادم في المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات العامة، التي امتدت على مدار ستة أسابيع لتخفيف العبء اللوجستي للانتخابات في أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان.

ويستمد ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة لقمة عيشهم من الزراعة، وهو ما يمثل ما يقرب من خُمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في الهند، يمكن أن يكون البصل مؤشرًا على شعبية الحكومة.

فقد أدت أسعار البصل المرتفعة إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية وأطاحت بحكومات في الماضي.

في عام 1998، فقد حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الذي يتزعمه ناريندرا مودي - الذي كان آنذاك سياسيًا محليًا - السيطرة على العاصمة دلهي في انتخابات الولاية.

وعُزيت الهزيمة إلى حد كبير إلى غضب الناخبين من ارتفاع أسعار البصل.

وفي حين يُتوقع أن يفوز رئيس الوزراء مودي بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية الجارية، ظل حزب بهاراتيا جاناتا خارج السلطة في الهيئة التشريعية لولاية العاصمة منذ ذلك الحين.

مجرد كلام فارغ

قبل أيام من بدء التصويت في منطقة البصل في ناشيك، رفعت حكومة مودي حظر التصدير. لكن المحللين وصفوا ذلك بالمناورة السياسية.

وقال الخبير الاقتصادي أشوك جولاتي، من المجلس الهندي للأبحاث المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية الدولية: "فتح سوق البصل ليس سوى كلام فارغ".

وقال جولاتي إن القيود لا تزال قائمة - بما في ذلك الحد الأدنى لسعر الصادرات والرسوم بنسبة 40 في المئة - مما يجعل الصادرات غير مجدية، ويترك المزارعين في حزن.

وقال المزارع أكشاي تارلي البالغ من العمر 30 عامًا لوكالة فرانس برس في مزاد للبصل، حيث كانت تنتظر صفوف من المقطورات المكدسة بالخضار.