العالم اليوم - فوهة أو حفرة غامضة على سطح المريخ.. ماذا تخفي بداخلها؟

انتم الان تتابعون خبر فوهة أو حفرة غامضة على سطح المريخ.. ماذا تخفي بداخلها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 02:18 مساءً - التقطت "مركبة استكشاف المريخ المدارية" MRO، التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورًا عالية الدقة لحفرة غامضة على سطح المريخ، أثارت حيرة العلماء.

ووفقا لموقع "يونيفرس توداي" Universe Today، تظهر الصور الحفرة والأجزاء المنهارة، التي قد تؤدي إلى هياكل موجودة تحت سطح الكوكب الأحمر.

ورغم حيرة العلماء بشأن الحفرة الغامضة، إلا إن البعض منهم يعتقدون أنها ربما تكون فوهة بركان قديم.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، الحفرة الموجودة في منطقة "أرسيا مونس"، والتي تعد جزءًا من مجموعة "ثارسيس مونتيس" البركانية.

وتقع الحفرة "المعتمة" في منطقة "ثارسيس بولج"، وهي سهل بركاني واسع يبلغ عرضه آلاف الكيلومترات، ويعتبر سهلا مرتفعا مقارنة ببقية المريخ، ويبلغ متوسط ارتفاعه نحو 10 كيلومترات فوق متوسط ارتفاع الكوكب.

وكانت هذه المنطقة نشطة بركانيًا في الماضي، وبحسب العلماء هناك الكثير من الشكوك، أن هذه الحفرة هي نتيجة مباشرة للنشاط البركاني القديم.

من المحتمل أن يكون التاريخ البركاني للمنطقة قد خلق العديد من أنفاق أو سراديب الحمم البركانية تحت سطح الكوكب، على الرغم من أن طبيعتها الدقيقة لها لا تزال غير مؤكدة.

على الأرض، تتشكل سراديب الحمم البركانية في المناطق البركانية مثل هاواي عندما تتدفق الحمم السائلة تحت السطح، تاركة أنفاقًا مجوفة بعد جفاف الحمم البركانية، ولاحقا يمكن أن تنهار هذه السراديب وتشكل ما يشبه الحفر.

وفي هاواي، يتراوح عمق فوهات الانهيار من 6 إلى 186 مترا، وعرضها من 8 إلى 1140 مترا.

وتشير حفرة أرسيا مونس، التي يبلغ عمقها حوالي 178 مترا، إلى وجود هياكل مماثلة على المريخ.