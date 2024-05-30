العالم اليوم - "شفطه" محرك الطائرة.. مقتل شخص على مدرج مطار أمستردام

انتم الان تتابعون خبر "شفطه" محرك الطائرة.. مقتل شخص على مدرج مطار أمستردام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 02:18 مساءً - لقي شخص حتفه بعد أن امتصه محرك توربيني لطائرة على أحد مدارج مطار أمستردام الدولي، حسبما أفاد مسؤولون.

وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كاي إل أم" KLM، أمس الأربعاء، أن "شخصا انتهى به الأمر في محرك طائرة قيد التشغيل" لطائرة كانت متجهة إلى بيلوند بالدنمارك في مطار سخيبول في أمستردام.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية عقب الحادث: "وقع حادث مميت في مطار سخيبول اليوم، انتهى به الأمر بشخص داخل محرك طائرة قيد التشغيل".

وأضافت "للأسف، توفي هذا الشخص. كانت الرحلة المعنية KL1341 متجهة إلى بيلوند. نحن نعتني حاليًا بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث في سخيبول".

ولم يكشف المسؤولون على الفور عن هوية الشخص الذي قُتل أو يذكر ما إذا كان راكبًا أو موظفًا أو أحد المارة.

يشار إلى أن مطار سخيبول يتعامل مع حوالي 72 مليون مسافر سنويًا، وهو ثالث أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا.

وتقول السلطات إنها تحقق حاليًا في الظروف التي أدت إلى الحادث، وأنها ستنشر المزيد من المعلومات بمجرد توفرها.