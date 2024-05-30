8955 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر

8955 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبرارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 8955 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 20 فلسطينياً ليلة الأربعاء/الخميس.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو 8955".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان أفرج عن إحداهن لاحقاً، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين".

وتوزعت عمليات الاعتقال الجديدة على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، طوباس، والقدس، وفق البيان.

وأفاد بحدوث "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين".

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.