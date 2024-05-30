العالم اليوم - تصعيد مع موسكو.. فرنسا قد ترسل مدربين عسكريين لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 03:24 مساءً - قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن فرنسا قد ترسل قريبا مدربين عسكريين إلى أوكرانيا رغم مخاوف بعض الحلفاء وانتقادات من جانب روسيا، وقد تعلن قرارها الأسبوع المقبل خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف الدبلوماسيون أن باريس تأمل في تشكيل وقيادة تحالف منالدول التي تقدم مثل هذه المساعدات لأوكرانيا لدعمها في حربها مع موسكو رغم أن بعض شركائها في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال نشوب صراع مباشر مع موسكو.

وقال اثنان من الدبلوماسيين إن فرنسا سترسل في البداية عددامحدودا من الأفراد لتقييم طرق تنفيذ المهمة قبل إرسال مئات من المدربين.

وتابعا أن التدريب سيشمل إزالة الألغام والمحافظة على جاهزية المعدات وتوفير الخبرات الفنية اللازمة للطائرات الحربية التي ستقدمها الدول الغربية لكييف. وستقوم فرنسا أيضا بتمويل وتسليح وتدريب لواء آلي أوكراني.

وأضافا "الترتيبات بين فرنسا وأوكرانيا وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية ويمكننا أن نترقب التطورات الأسبوع المقبل".

وسجل شهر مايو الجاري لهجة تصاعدية في خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مما يعزز مواجهة ثنائية بين الرئيسين على "بوابة أوكرانيا".

ومن المقرر أن يزور زيلينسكي فرنسا في السادس من يونيو، وسيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في اليوم التالي.

وذكر القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الاثنين أنه وقع على أوراق تسمح للمدربين العسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب الأوكرانية قريبا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في "توضيح " إن كييف أبدتاهتمامها بمشروع يتضمن استقبال مدربين أجانب منذ فبراير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوجود الدائم لقوات فرنسية في أوكرانيا خطوة قد تفجر صراعا عالميا.