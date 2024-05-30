العالم اليوم - وول ستريت تفتح على انخفاض بعد بيانات النمو الضعيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 05:18 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الخميس، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، مما جدد الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في قريبا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 73.2 نقطة، بما يعادل 0.19 بالمئة، إلى 38368.35 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 7.2 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 5259.77 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 42 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 16878.628 نقطة.

وأظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.