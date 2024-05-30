نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت تسعة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلهم في مدينة بيت حانون التي تواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي حصارها، وسط قصف مدفعي متواصل على المنازل السكنية.

وفي جباليا شمال القطاع، انسحبت آليات الاحتلال الإسرائيلي من عمق مخيم جباليا بعد ثلاثة أسابيع من الاجتياح البري، وتمركز دبابات الاحتلال على الأطراف الشرقية للمخيم، الذي حولته دبابات وجرافات الاحتلال لكومة من الركام بعد هدم معظم منازله.