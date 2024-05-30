العالم اليوم - الذهب يصعد مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 07:21 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بمسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2348.36 دولار للأونصة.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2345.40دولار.

وهبط الدولار 0.4 بالمئة بعدما وصل خلال الجلسة إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهرت البيانات نمو أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الأول.

غير أن طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة زادت في الأسبوع الماضي.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، التي من المقرر أن تصدر غدا الجمعة وقد تلقي مزيدا من الضوء على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 52 بالمئة تقريبا أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.54 دولار بعدما وصلت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها في أكثر من عشر سنوات.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1037 دولار.

ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 957 دولار بعدما هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أقل مستوى له في أربعة أسابيع.