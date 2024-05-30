عاجل - "القسام" تدمر جيش الاحتلال من جديد في رفح.. ماذا يحدث الآن؟ (اعرف التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - "القسام" تدمر جيش الاحتلال من جديد في رفح.. ماذا يحدث الآن؟ (اعرف التفاصيل).. أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، استهدافها بقذيفة الياسين 105 ناقلة جنود لجيش الاحتلال على مفترق العبد جبر في مخيم يبنا بمدينة رفح، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

سريا القدس تدك تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة رفح

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن سرايا القدس دكَّت بوابل من قذائف الهاون "العيار الثقيل" تجمع لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح.

جيش الاحتلال يعترض مسيّرة تابعة له بالخطأ في الجليل الغربي

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اعتراض جيش الاحتلال مسيّرة تابعة له بالخطأ وسقطت قرب شلومي في الجليل الغربي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

مصادر طبية: ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 36224 قتيلا

كما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 36224 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع اليوم الخميس، وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إنه "وصل للمستشفيات 53 شهيدًا و357 إصابة" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الخميس.

وأفادت الوزارة في بيانها أنه منذ اندلاع الحرب في القطاع في السابع من أكتوبر، بلغ إجمالي عدد المصابين 81777، ونوهت إلى إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية في غزة أفادت، في وقت سابق الخميس، بأن 12 مواطنا قتلوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال شهيد من وسط رفح، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.

وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قتل مواطن وأصيب 6 آخرون بجروح إثر استهداف طائرات الاحتلال لمنزل، وفي منطقة مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة زملط، كما استهدفت مدفعية الاحتلال عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.