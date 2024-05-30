الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه مخيم جنين

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أحمد جودة - القاهرة - دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه مخيم جنين شمالي الضفة الغربية بعد اقتحام المدينة ومخيمها يوم الخميس واندلاع اشتباكات مع الفلسطينيين.

وقالت مصادر محليّة إن فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي على دوار الجلبوني في جنين.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي نشر القناصة في وادي برقين غرب جنين تزامنا مع الاقتحام المستمر لمدينة جنين ومخيمها.

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" إن عناصرها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وذكرت وسائل إعلام ونشطاء أن المسلحين الفلسطينيين يخوضون اشتباكات مسلحة مع الجنود الإسرائيليين عند دوار السينما وسط جنين.

هذا، وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة المحاذية لمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية أطلق قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام مدينة البيرة.

من جهته أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة.

وفي المقابل قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، مبينة أن هناك من بين المصابين إصابات حرجة بالرصاص الحي بالرأس وإصابة متوسطة إلى خطيرة في البطن وإصابتان طفيفتان في الأطراف السفلية وإصابة حرجة بالرصاص الحي في الصدر.

إلى ذلك، أوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت الطالب ليث الكيشي خلال اقتحام مدينة البيرة.