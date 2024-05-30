العالم اليوم - واشنطن تخطط لاجتماع مع مصر وإسرائيل لبحث "الحدود والمعبر"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 08:22 مساءً - قال ثلاثة مسؤولين، أميركيين وإسرائيليين، إن البيت الأبيض يعتزم عقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين اميركيين ومصريين وإسرائيليين في القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث إعادة فتح معبر رفح، ووضع خطة لتأمين الحدود بين مصر وغزة.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، فإن خطة إعادة فتح المعبر، ومنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من مصر، والحفاظ على السلام بين إسرائيل ومصر، هي أولويات قصوى لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما تنظر الإدارة الأميركية إلى مصر باعتبارها لاعبا رئيسيا في أي خطة لما بعد الحرب، لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في غزة.

اجتماع ثلاثي

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إنه من المتوقع أيضا أن يسافر وفد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين إلى القاهرة في نفس الوقت.

وقال المسؤولون إن البيت الأبيض يريد عقد اجتماع ثلاثي بين وولف والوفد المرافق له وممثلي الجيش المصري وجهاز المخابرات والوفد الإسرائيلي.

موضوع المحادثات

وقال مسؤولون أميركيون لأكسيوس إن إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات ستكون خطة لكيفية إعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقدمت إسرائيل لمصر خطة لإعادة فتح المعبر بمشاركة الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس.

وكجزء من الخطة المحتملة، سيعيد الجيش الإسرائيلي الانتشار خارج المعبر ويؤمنه من الخارج ضد هجمات حماس.

لقاء مع السيسي

من المتوقع أن يسافر وفد أميركي برئاسة كبير مديري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، تيري وولف، إلى مصر، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب أكسيوس، تم الاتفاق على الرحلة خلال مكالمة هاتفية الجمعة الماضي بين بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الحد من تهريب الأسلحة

ووفقا لأكسيوس، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تريد أيضا مناقشة خطة للحد من تهريب الأسلحة من خلال بناء "جدار" يمتد تحت الأرض، مضاد للأنفاق على الحدود بين مصر وغزة.

وتم بناء جدار مماثل على الحدود بين إسرائيل وغزة وتمكن من منع معظم محاولات حماس لحفر الأنفاق عبر الحدود.