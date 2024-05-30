الرئيس الصيني: بكين تدعم بثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 08:29 مساءً - قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس: إنه لا ينبغي استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا يجوز غياب العدالة إلى الأبد، ولا يجب تأرجح الالتزام بحل الدولتين حسب الأهواء.

أدلى شي بهذه التصريحات خلال إلقائه خطابا رئيسيا خلال مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي.

وأشار شي إلى أن الشرق الأوسط أرض تزخر بآفاق واسعة للتنمية، غير أن نيران الحرب لا تزال تستعر فيها. فمنذ أكتوبر المنصرم، شهد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تصعيدا حادا، الأمر ألقى بالناس في أتون هائل من المعاناة.

وأضاف شي أن الصين تدعم بثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتدعم عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وفاعلية أكبر.

وأشار شي إلى أن الصين ستواصل تقديم يد العون للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ودعم إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة.