العالم اليوم - هيئة البث: اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 09:24 مساءً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، نقلا عن مصادر، عن اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت إعادة فتح حدودها مع غزة بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقال مسؤول مصري في وقت سابق: " طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فإن مصر لن ترسل شاحنة واحدة إلى رفح".

وقف الحرب مقابل الأسرى

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى أن الحكومة الحالية لن تأخذ قرارا بوقف الحرب مقابل استعادة كافة الأسرى.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: " لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنجح في استكمال صفقة التبادل كلها".

وشدد على أن " الجزء الإنساني من الصفقة سنبرمه خلال عدد قليل من الأشهر".