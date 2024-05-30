العالم اليوم - بعد وصفه بـ"المهرج".. ترامب يرد على دي نيرو بفيديو مركب

انتم الان تتابعون خبر بعد وصفه بـ"المهرج".. ترامب يرد على دي نيرو بفيديو مركب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 10:21 مساءً - تواصل هيئة المحلفين في محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالاند ترامب المداولات بعد أن انتهت المحكمة من قراءة شهادة محامي ترامب السابق مايكل كوهين والناشر السابق في مجلة "ناشونال إنكوايرير" ديفيد بيكر، في قضية "أموال الصمت".

وتناقش الهيئة التهم الـ 34 المتعلقة بسجلات الأعمال المزورة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وبينما كان ترامب ينتظر الحكم، نشر مقطع فيديو يظهر صوتا مركبا للممثل روبرت دي نيرو وهو يتحدث في مؤتمر صحفي تم عقده مؤخرا إلى جانب ضابطي شرطة سابقين دافعا عن مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ويتضمن التسجيل الصوتي تعليقا صوتيا مزيفا يطلب من الناس وضع قناع والحفاظ على مسافة بينهم، ويطلق على نفسه اسم "الممثل المغسول" (وهي إهانة وجهها ترامب إليه في منشور حديث) وتضمن التسجيل في معظمهم تعلقيات تسخر من الممثل نفسه ومن الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويأتي هذا المنشور حسب موقع "إن بي سي" نيوز كجزء من سلسلة منشورات على منصة ترامب "تروث" سوشال، ليؤكد من خلالها أن المدعين العامين ليس لديهم أي قضية ضده في محاكمة الأموال السرية.

وكان الممثل روبرت دي نيرو قد وصف دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية بأنه "مهرج" يأخذ على عاتقه تدمير الديمقراطية الأمريكية.

ودي نيرو ينتمي للحزب الديمقراطي منذ فترة طويلة وسجل بصوته في الآونة الأخيرة رسالة دعائية للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكان دي نيرو يتحدث أثناء مشاركته في فعالية ضمن حملة بايدن خارج قاعة المحكمة في مانهاتن.

وهذه التعليقات جزء من محاولة حملة بايدن استغلال التغطيةالإعلامية واسعة النطاق لمحاكمة ترامب لترويج رسالة مفادها أن ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية.