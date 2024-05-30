سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين
أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، اليوم الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين.
وقال غولوب -في تصريح عقب اجتماع الحكومة- إنها قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف رئيس الوزراء أن "هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الرهائن".
وتابع "هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها"، مبينا أن الحكومة ستحيله إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.
وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا -الثلاثاء- اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وأشارت السلطة الفلسطينية إلى أن "هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص سلوفينيا حكومة وشعبا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير".
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