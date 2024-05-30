العالم اليوم - الأمن السويدي يرصد شبكات إجرامية "تستخدمها إيران"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 مايو 2024 11:22 مساءً - قال جهاز الأمن السويدي "سابو" يوم الخميس، إنه رصد استخدام النظام الإيراني شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى وجماعات وأفراد.

وذكر الجهاز في بيان أن هذه الأنشطة استهدفت في المقام الأول جماعات وأفرادا من المعارضة الإيرانية في الشتات، لكنها امتدت أيضا إلى ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

وأضاف أن "تنفيذ مثل هذه الأنشطة قد يكون بهدف الإضرار بالمصالح والأهداف والأنشطة الإسرائيلية واليهودية في السويد".

وفي أعقاب ما يشتبه بأنه حادث إطلاق نار وقع الشهر الجاري بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم والعثور على عبوة ناسفة خارج السفارة نفسها في يناير، عززت الشرطة السويدية الإجراءات الأمنية لحماية المصالح الإسرائيلية واليهودية في البلاد.