"حزب الله" يستهدف 3 مواقع إسرائيلية مهمة قرب الحدود اللبنانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، استهداف 3 مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" في بيانات منفصلة "استهداف موقع جل العلام وموقع الرمثا وموقع زبدين".

وأوضح في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأضاف في بيان: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:25 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كما ذكر في بيان آخر: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:35 من عصر يوم الخميس 30-5-2024 موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، فيما حث القائد العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان أرولدو لاثارو جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.