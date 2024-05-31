تبون يصرح عن قضيتين "مقدستين" لن يتخلى الجزائريون عن نصرتهما

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أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس دعم بلاده الكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها قضية مقدسة.

وقال الرئيس الجزائري: "لن نتأخر في نصرة فلسطين والصحراء الغربية، ويجب أن نصل مع الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي".

وأضاف: "فلسطين قضيتنا وقضية كل الجزائريين، وهي قضية مقدسة ولن ننسى بأنها أولى القبلتين.. نادينا كل الشرفاء في العالم للتوجه إلى المحكمة الدولية ولن نتوقف".

ويقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة شرق البلاد، حيث أشرف على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية.