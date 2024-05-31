دوت الخليج -

انقطاع خدمات الاتصال في رفح

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الخميس، انقطاع خدمة الاتصال الخلوي التي تقدمها عن مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. انقطاع خدمات الاتصال في رفحأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الخميس، انقطاع خدمة الاتصال الخلوي التي تقدمها عن مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وقالت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصال الخلوي في رفح، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر". وأضافت: "طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن". وتعمدت قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي قطع الاتصالات والإنترنت مرات عدة عن غزة عبر استهداف مباشر لخطوط الاتصالات، وللعاملين في الشركة، عبر منعهم من إصلاح الأضرار.

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