حماس: مستعدون للتوصل "لاتفاق كامل"أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم الخميس إنها أبلغت الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار بأنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة في حال أوقف العدو الصهيوني حربه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقالت الحركة في بيان لها " إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعبنا".

وأشارت إلى أنها أبدت مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة وصولا لإعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في السادس من مايو الماضي.

ونبهت إلى "أن العدو الصهيوني استخدم هذه المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني، ورد على موقفها الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وسبق أن وافقت حماس على اتفاق هدنة قدمه الوسطاء غير أن العدو الصهيوني تنصل منه ونفذ اجتياحا لرفح ما أدى إلى تعطل المفاوضات غير المباشرة.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن العدو الصهيوني قدم مقترحات جديدة للعودة للتفاوض، وهو الأمر الذي راى فيه خبراء مناورة جديدة ومحاولة للتغطية على الضغط الدولي لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

