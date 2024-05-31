نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إدانة ترامب.. مسيرة الرئيس الأسبق للعودة إلى البيت الأبيض بين الصمت وتوقعات السجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم المتصلة بـ الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، صار الأخير يواجه الكثير من المشكلات على أصعدة مختلفة.

التّهم الموجّهة إليه وعددها "34" تُهمة تشمل قضية دفع أموال خلافًا للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض؛ ليصبح بعدها أول رئيس سابق للولايات المتحدة يُدان جنائيًا في المحاكم الأمريكية.

بعد مداولات على مدار يومين، أعلنت هيئة محلفين من 12 عضوًا أنها خلصت إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الأربعة والثلاثين التي يواجهها، وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة. وقد دفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، عندما سيسعى الجمهوري ترامب للتغلب على الرئيس الديمقراطي جو بايدن من أجل العودة للبيت الأبيض.

حكم في طريق العودة إلى البيت الأبيض

تتابع دوت الخليج كل ما يتصل بمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدَّدَ القاضِي مَوْعِد النطق بالحكم بشأنها 11 يوليو القادم، قبل اختي رالجمهوريين له بأيام، كمرشَّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وبحسب قانونيين هذا الحُكم أو هذه الإدانة لا تمنعه من مواصلة حملته الانتخابية. لكنَّها بالطبع تؤثِّر على مَجْرَى مُوَاصَلَته لخوض الانتخابات.

رد فعل ترامب

وفي أول رد فعل على الحكم، اعتبر ترامب الإدانة الصادر بحقّه "عارًا"، مضيفا: "سنواصل النضال... ودولتنا في انحدار."

وأضاف ترامب: "الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر".

رد فعل مجلس النواب الأمريكي على حكم الإدانة

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الخميس عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي، معتبرًا هذا اليوم "يومًا مخزيًا" في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".

من داخل البيت الأريض

من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".

ماذا عن جو بايدن؟

أما الرئيس جو بايدن الذي يمضي يوم الخميس مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر، فلم يُدلِ من ناحيته بأيّ تعليق في الحال.

حملة جو بايدن

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابيّة للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ هذا الحُكم دليل على أنّ "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع. فسواء أدين أو لم يُدَن فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري" للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 نوفمبر.

الحالة القانونية لإدانة ترامب

ويواجه ترمب ثلاثة قرارات اتهامية أخرى، لكن قضية نيويورك قد تكون الوحيدة التي وصلت إلى نتيجة قبل انتخابات نوفمبر، مما يزيد من أهمية النتيجة. وعلى رغم أن الآثار القانونية والتاريخية المترتبة على الحكم واضحة بسهولة، فإن العواقب السياسية أقل وضوحا نظرًا لقدرتها على تعزيز الآراء المتشددة بالفعل بشأن ترمب بدلا من إعادة تشكيلها.

بالنسبة لمرشح آخر في وقت آخر، قد تقضي الإدانة الجنائية على الترشح للرئاسة، لكن مسيرة ترمب السياسية عانت من خلال عزلتين، وادعاءات بالاعتداء على النساء، وتحقيقات في كل شيء بدءًا من العلاقات المحتملة مع روسيا إلى التخطيط لقلب الانتخابات، والقصص البذيئة شخصيًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المزاعم العامة المتعلقة بالقضية معروفة للناخبين منذ سنوات، ورغم أنها تافهة، إلا أنها تعتبر على نطاق واسع أقل خطورة من المزاعم التي يواجهها في ثلاث قضايا أخرى تتهمه بتقويض الديمقراطية الأميركية وإساءة التعامل مع أسرار الأمن القومي.