نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نحترم القانون" ببيان مقتضب.. تعرَّف على تعليق البيت الأبيض حول إدانة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر البيت الأبيض، الخميس، تعليقًا مقتضبًا على حكم إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تزوير وثائق مالية. وقال البيت الأبيض إنه "يحترم حكم القانون" ولن يدلي بأي تعليق إضافي بشأن هذا الحكم الجنائي التاريخي الصادر عن هيئة المحلفين في نيويورك ضد ترامب.

في المقابل، لم يُصدر الرئيس جو بايدن أي تعليق فوري، إذ كان يقضي اليوم مع أسرته لإحياء الذكرى السنوية التاسعة لوفاة نجله البكر.

يشير هذا التعليق المختصر من البيت الأبيض إلى موقف الإدارة الحالي في احترام حكم القانون والامتناع عن الإدلاء بتصريحات إضافية حول القضية المثيرة للجدل.

رد فعل مجلس النواب الأمريكي على حكم الإدانة

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الخميس عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي، معتبرًا هذا اليوم "يومًا مخزيًا" في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".