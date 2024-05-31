نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قضية "الممثلة الإباحية".. بايدن يكشف عن "طريقة وحيدة" لهزيمة ترامب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطريقة الوحيدة لهزيمة دونالد ترامب هي "عبر صناديق الاقتراع"، وذلك بعد لحظات من إدانة ترامب بـ 34 تهمة جنائية في قضية تزوير سجلات محاسبية.

وأدانت الخميس هيئة محلفين في محكمة بنيويورك الرئيس الأمريكي السابق في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات متعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها قبل انتخابات الرئاسية 2016.

وقال بايدن، عبر منصة "X" إن "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي: صندوق الاقتراع".



بدوره، وصف ترامب الإدانة بأنها "وصمة عار في محاكمة مزورة ومع قاض فاسد"، زاعما أن إدارة بايدن "دبرت القضية من أجل إيذاء خصم سياسي"، وتعهد "بالنضال حتى النهاية والانتصار".

وشدد ترامب، بعد انتهاء الجلسة على أن "الحكم الحقيقي سيكون نتيجة الانتخابات من قبل الشعب"، وقال: "لم أرتكب أي خطأ أنا رجل بريء للغاية، أنا أقاتل من أجل بلادنا ودستورنا".

إلى ذلك قال المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن ترامب "سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن"، موضحا أنه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا، ومن ثم نستأنف".

وحدد القاضي 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، وفي انتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترامب من دون كفالة.

وعلى الرغم من أن ترامب أصبح أمس الخميس أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، إلا أن الملياردير الجمهوري سيتمكن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.