نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حركة من نتنياهو تستفز نشطاء مغاربة مرة أخرى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عبر نشطاء مغاربة عن استيائهم من ظهور بنيامين نتنياهو في مقابلة وهو يحمل خارطة يظهر فيها إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" مفصولا عن الخارطة الرسمية للمغرب.

وجاء ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة بثت مساء الخميس على شاشة قناتي "TF1" و"LCI" الفرنسيتين الرسميتين، وهو يحمل خريطة للعالم العربي وإيران، تظهر المغرب من دون الصحراء.

وعلى المستوى الرسمي التزمت السلطات المغربية الصمت، إزاء هذه الحركة التي اعتبر منتقدوها من المغاربة بأنها "مستفزة". وفق ما أفادت وسائل إعلام مغربية.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد من حركة نتنياهو، وقال ناشط: "مرة أخرى يشهر نتنياهو خريطة المغرب مبتورة بصحرائه، كمغربي يدعو بالسلام لجميع شعوب المنطقة بما فيها الشعب اليهودي أندد بأشد العبارات بهذا العمل غير المسؤول وأعتبره مساسا بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتراجعا عن اعترافه بمغربية صحرائنا الغربية.. أتوقع من مواطنينا اليهود المغاربة أن يكونوا في مستوى الحدث وأن يدافعوا على مصالح وطنهم الأم كما دافع ويدافع عليهم باقي إخوانهم المغاربة في جميع المناسبات، نتنياهو إنسان أناني لا يؤمن إلا بمصالحه الشخصية حتى ولو كان على حساب مصلحة شعبه وناخبيه، واليهود المغاربة أغلبيتهم".

وعلق آخر: "بعد قرار الكيان تعميم الاعتراف بخريطة المملكه المغربية كاملة مكتملة وتعميم ذلك في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإقليمية التي فيها الكيان، كلام نتنياهو في تلفزيون فرنسي وبيده خريطة المغرب مبتورة بوضوح عن صحراءه ليس عندهم صدفة؟!.