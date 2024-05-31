العالم اليوم - نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف في الصيف

انتم الان تتابعون خبر نصائح للتغلب على مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف في الصيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 10:25 صباحاً - احذروا من ارتفاع حرارة أجهزتكم الجوالة في الصيف، فذلك يؤثر على أداء الأجهزة ويبطئها علاوة على ذلك يقصر عمر بطارية الجوال.

فهناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي قد تزيد من سخونة الهاتف الذكي في الصيف، مثل استخدام الهاتف أثناء الشحن كذلك استخدام بعض تطبيقات كبيرة تتطلب المزيد من الطاقة.

وهناك مسببات أخرى لارتفاع حرارة الهاتف الذكي، حيث يؤكد محرر شؤون التكنولوجيا في دوت الخليج، محمد عنتر، خلال حواره مع برنامج "الصباح" على أن ارتفاع درجة حرارة الهواتف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء البطارية ويقلل من عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ.

في حال تكرار ارتفاع حرارة الهاتف فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على قدرة البطارية على البقاء مشحونة.

تفقد البطارية قدرتها على الاحتفاظ بالشحن لفترة طويلة، يمكن أن يكون هذا سببا رئيسيا لاستبدال الموبايل.

عند شراء الهاتف، يهتم معظم الأشخاص أولاً بخصائص الكاميرا، ثم تأتي البطارية في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، لكن يختلف الوضع بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لأغراض العمل ويحتاجون إلى فترة أطول لبطارية مشحونة.

من الضروري بشكل كبير توخي الحذر والاهتمام ببطاريات الهواتف المحمولة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

نصائح من "ذهب" للتغلب على ارتفاع درجة حرارة هاتفك

وفي هذا السياق، يقدم عنتر بعض النصائح الهامة للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهواتف من أجل إطالة عمر بطاريات أجهزتهم.