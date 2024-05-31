العالم اليوم - أدنوك تمنح "سوكار" حصة 3% في امتياز "صرب وأم اللولو"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 10:25 صباحاً - كشفت "أدنوك" الإماراتية، عن إبرام اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار"، حصلت بموجبها الأخيرة على حصة مشاركة تمثل 3 بالمئة في امتياز "صرب وأم اللولو" البحري.

وقالت إدنوك في بيان، إن هذه الخطوة تستند إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، وتسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين "أدنوك" و"سوكار" على امتداد أعمال سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

ويتم في امتياز "صرب وأم اللولو" استخدام أحدث الحلول الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة عن بعد، والتشغيل الذكي للآبار، وإدارة الإنتاج، للمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وبهذه المناسبة، قال عبد المنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "نحن سعداء بانضمام سوكار كشريك في امتياز صرب وأم اللولو. ويأتي منح هذه الحصة لشركة سوكار تماشياً مع استراتيجية أدنوك الهادفة إلى الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المُتقدمة لتحقيق أقصى قيمة من موارد الطاقة في أبوظبي، بما يضمن توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول".

وتستند هذه الاتفاقية إلى التعاون السابق بين الشركتين في عدة مجالات، بما في ذلك استحواذ أدنوك على حصة 30 بالمئة في حقل "أبشيرون" للغاز والمكثفات في بحر قزوين، واتفاقية التعاون الاستراتيجي حول التطوير المحتمل لتقنيات الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية.

من جانبه، قال روفشان نجف، رئيس شركة "سوكار": "يعد هذا أول استثمار دولي لشركة سوكار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، ونحن سعداء بأن يكون في أبوظبي، حيث يستند هذا الاستثمار إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين. ونحن ملتزمون بتعزيز شراكتنا مع أدنوك في مجال الطاقة، ومواصلة التعاون في العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك".

ويستخدم كل من حقلي "صرب" و"أم اللولو" الواقعان ضمن منطقة الامتياز "تقنية مراقبة الآبار الذكية"، والتي تتيح تشغيل الآبار بمعدل مثالي لرفع الكفاءة التشغيلية.