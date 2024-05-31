العالم اليوم - نيكي الياباني ينهي الأسبوع على خسائر لكنه يسجل مكاسب شهرية

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني ينهي الأسبوع على خسائر لكنه يسجل مكاسب شهرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 11:22 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة، في ختام تعاملات الجمعة، متعافيا من نزوله لأدنى مستوى إغلاق في شهر في الجلسة السابقة، وذلك مع هبوط العوائد على السندات الأميركية، بعدما أشارت مجموعة من البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لديه مجال لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر نيكي بنسبة 1.14 بالمئة إلى 38487.9 نقطة بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام. وانخفض المؤشر 0.4 بالمئة خلال الأسبوع لكنه ربح 0.2 بالمئة على أساس شهري.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.7 بالمئة إلى 2772.39 نقطة، كما ربح 1.09 بالمئة خلال الأسبوع ونحو 1.07 بالمئة في الشهر.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الأول، وذلك بعد تعديل إنفاق المستهلكين بالخفض.

وصعد العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.07 بالمئة لكنه تراجع عن ذروة بلغها أمس الخميس كانت هي الأعلى في نحو 13 عاما عند 1.1 بالمئة.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم الجمعة بحثا عن مزيد من الإشارات.

وربح سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.59 بالمئة.

وبلغت مكاسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا نحو 3.24 بالمئة.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، مع ارتفاع مؤشر قطاع السمسرة بنحو 4.25 بالمئة، في أفضل أداء بين جميع القطاعات.

وخسر سهم طوكيو إلكترون 2.52 بالمئة في أسوأ أداء بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي. وهبطت شركة فانوك لصناعة الروبوتات 0.97 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 206 أسهم وانخفض 19 سهما.