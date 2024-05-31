العالم اليوم - الجيش الروسي يعلن سيطرته على 300 كلم مربعا في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 11:22 صباحاً - أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أنه سيطر على نحو 880 كيلومترا مربعا من أراضي أوكرانيا منذ بداية العام، مؤكدا أنه يتقدم في جميع الاتجاهات في أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، اليوم الجمعة أيضا، عن سيطرة القوات الروسية على 28 بلدة جديدة خلال شهر مايو.

واتهم وزير الدفاع الروسي الغرب بإطالة الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والبيانات الاستخباراتية، كما اتهم الولايات المتحدة بتدمير بنية الأمن العالمي وإثارة الصراعات للحفاظ على هيمنتها.

300 كلم منذ بداية مايو

من ناحيتها، أعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على 300 كيلومتر مربع من مقاطعةخاركيف خلال شهر مايو الجاري.

وصرح رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركيف، فيتالي غانتشيف، الجمعة، بأن القوات الروسية عززت من تقدمها على الجبهة في منطقتي فولشانسكي وخاركيف مركز المقاطعة، لافتا إلى أنه "تم تحرير نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي في المقاطعة"، خلال شهر مايو الجاري.

وقال غانتشيف، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات الأوكرانية، تقوم بتعزيز الاحتياطيات ومدها بالأسلحة الغربية إلى مقاطعة خاركوف، لكنها لا تحقق أي نجاحات حقيقية هناك، والمعلومات التي ينشرها العدو في الفضاء الإعلامي الأوكراني، هي أنهم جهزوا "قبضة" ويشنون هجومًا مضادا، غير صحيحة في الواقع".

وتابع غانتشيف: "في الواقع، الصورة بسيطة.. لقد اصطفت جبهتنا في منطقتي فولشانسكي وخاركوف، خلال مايو الجاري، في المناطق الشمالية من مقاطعة خاركوف، وتم تحرير 13 بلدة"، مضيفا أنه "تم تطهيرها من النازيين وهي تبلغ نحو 300 كيلومتر مربع من المساحة".

وأشار غانتشيف إلى أنه بفضل الهجوم في شمال مقاطعة خاركيف، حققت القوات الروسية نجاحاً على محور كوبيانسك، وحررت 5 بلدات هناك، واصفا هذا التقدم الـ"سريع جدًا".

وبدأت، قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في شهر مايو الجاري، بالتقدم في أعماق دفاعات الجيش الأوكراني في مقاطعة خاركيف، وسيطرت بالفعل 13 قرية وهي "بوريسوفكا، بوغروفاتكا، غاتيشكي، غلوبوكو، كراسنوي، لوكيانتسي، موروخوفيتس، أوغورتسوفو، أولينيكوفو، بليتنيفكا، بيلنايا، ستريليتشيا وستاريتسا".

واعترفت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، بدورها، بأن الوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة اضطرت إلى التراجع إلى "مواقع أكثر تحصينا".

إسقاط 29 مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ مضادة للسفن فوق إقليم كراسنودار".

ونوّه البيان بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.