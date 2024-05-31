وكالة التعاون الكورية تعقد تدريبا للارتقاء بمهارات القوى العاملة بمجال السياحة بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) - وكالة التعاون الإنمائي الرسمية بكوريا الجنوبية، ورشة عمل المؤسسات الشريكة لبرنامج المتطوعين أصدقاء كوريا حول العالم في فندق بيراميزا بالقاهرة.

جمعت هذه الورشة المنظمات الشريكة المصرية وممثليها المتخصصين في تطويرالسياحة في مصر، وهم المعهد العالي للسياحة والفنادق الأقصر (إيجوث)، جامعة قناة السويس، جامعة حلوان، جامعة مدينة السادات ومكتبة الإسكندرية. وقد حضرت ورشة العمل المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر بالإضافة إلى فريق عمل برنامج المتطوعين ومتطوعي مكتب كويكا.

تهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وكليات السياحة في الجامعات والجهات المعنية في القاهرة المحافظات المختلفة، بما في ذلك الإسماعيلية والأقصر والإسكندرية، من خلال إرسال متطوعين لتعليم اللغة الكورية. وكان الهدف الأساسي من ورشة العمل توفير الفرصة للطلاب والمجتمعات لتعلم وفهم اللغة والثقافة الكورية وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم المطلوبة في قطاع السياحة والصناعات ذات الصلة.

و تضمنت الورشة عروض تقديمية عن برنامج المتطوعين، وعملية إيفاد المتطوعين إلى مختلف المؤسسات، بما في ذلك الوثائق والإجراءات للازمة لهذه العملية. كما شارك متطوعو مكتب كويكا مصر الذين يقومون بتدريس اللغة الكورية في معهد ايجوث ومكتبة مصر العامة في الأقصر في هذه الورشة، حيث تبادلوا أنشطتهم ومشاريعهم الميدانية وكذلك إنجازاتهم، مما عزز فهم المشاركين.

و خلال كلمتها أعربت الدكتورة سلمى يسري، مستشارة السيد وزير التعليم العالي، عن تقديرها للمبادرة، معتبرة الوكالة الكورية للتعاون الدولي شريكًا أساسيًا لمصر وأكدت الالتزام بالتعاون الطويل الأمد. كما شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات لكل نشاط لضمان التعاون المثمر مع كويكا خاصة في قطاع السياحة.

و من جانبه أعرب الدكتور صالح محمد عبد المعطي، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاقصر، عن تقديره وخالص امتنانه لمساهمات المتطوع السيد بارك، كما أعرب الدكتور عبد المعطي عن اهتمامه البالغ بالمشاريع الميدانية وتوقع المزيد من المتطوعين، وأكد بشدة التزامه بالتعاون المستمر مع كويكا.

وخلال كلمتها أعربت السيدة جين يونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، عن امتنانها لجميع المشاركين وأكدت على التزام كويكا بتوسيع الشراكات وتعزيز التعاون مع كل مؤسسة. وتوقعت تفاعلات حيوية وجوهرية تساهم في تطوير قطاع السياحة في مصر من خلال إشراك المتطوعين الكوريين بشكل أكثر نشاطًا مع الشباب المصري.

و الجدير بالذكر ان هذه الورشة تمثل حدثا هاما في تعزيز الدعم المتبادل وتبادل الخبرات بين كوريا ومصر، بهدف مشترك هو تعزيز المشهد السياحي من خلال التبادل التعليمي والتطوعي. ويعد هذا الحدث بمثابة شهادة على الجهود المستمرة لبناء الجسور بين الدول ويسلط الضوء على التأثير الإيجابي للمساعدات والتعاون الدوليين في تطوير التعليم والصناعة.

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ برامج المنح التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الدول النامية حول العالم. تم إفتتاح مكتب الوكالة الكورية في مصر عام 1998 لتوفير التعليم الفني للشباب في مصر، دعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، تنفيذ برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأيضا تعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات الضعيفة.