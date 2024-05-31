لجنة الانتخابات في إيران: 6 مرشحين حتى الآن للرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الانتخابات في إيران اليوم الجمعة، أن هناك 6 مرشحين حتى الآن، تم تسجيلهم لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال محسن إسلامي المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إنه تم تسجيل 6 مرشحين حتى الآن وهم: محمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني.

وفتح أمس الخميس باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، وسجل مصطفى كواكبيان كأول مرشح في قائمة الانتخابات، على أن يغلق الباب في 3 يونيو القادم.

بدوره، قال علي لاريجاني، أحد أبرز المرشحين، إن "أولويته ستكون رفع العقوبات عن إيران وحل المشاكل المعيشية".

وأعلنت إيران سابقا أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد مصرع رئيسي.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت في 20 مايو 2024، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين بتحطم مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.