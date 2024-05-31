نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 114 مليون شخص أُجبروا على الفرار بسبب الحرب والعنف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم بسبب الحرب والعنف والاضطهاد بلغ 114 مليون شخص، وفقًا لآخر إحصاء لدى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في خبر أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أهمية التدخل لإنقاذ الملايين

وأشار جراندي إلى أن الوقت قد فات لإنقاذ عشرات الآلاف من الأشخاص الذين قُتلوا في غزة، لكن لا يزال هناك فرصة لإنقاذ ملايين آخرين من ويلات الحروب.

وشدد على ضرورة التدخل السريع والفعال لتقديم المساعدة والدعم لهؤلاء اللاجئين، والعمل على إنهاء النزاعات التي تتسبب في تهجيرهم.