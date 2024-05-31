نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب نتنياهو يعتذر عن استخدامه خارطة "استفزت المغاربة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قدم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره عن استخدامه خارطة تظهر إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" مفصولا عن الخارطة الرسمية للمغرب.

وقال مكتب نتنياهو: "لقد حدث خطأ في الخريطة التي عرضت في مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو اعترفت بكل الأراضي السيادية للمغرب، وجميع الخرائط الرسمية في مكتبه اعترفت بذلك وتم تصحيحها وفقا لذلك"

وظهر نتنياهو في المقابلة وهو يحمل خارطة يظهر فيها إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" مفصولا عن الخارطة الرسمية للمغرب.

وكان نتنياهو، قد أعلن في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس في شهر يوليو 2023، اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، وقال إن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.