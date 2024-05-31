العالم اليوم - 576 مليون دولار غرامة ضد إيفرغراند الصينية بتهمة الاحتيال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 02:22 مساءً - فرضت الهيئة التنظيمية المالية في بكين غرامة قدرها 576 مليون دولار على شركة "إيفرغراند" العقارية الصينية العملاقة المثقلة بالديون، وذلك بسبب ممارسات تجارية احتيالية.

صرحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) الجمعة في بيان لها بأن "شركة إيفرغراند العقارية قامت خلال الفترة بين عامي 2019 و 2020 بتعظيم إيراداتها وأرباحها بشكل مصطنع من خلال الاعتراف المبكر بالإيرادات، مما أدى إلى إصدار سندات احتيالية تم طرحها للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية".

وأضاف البيان أن الشركة "تقاعست عن الكشف عن تقاريرها المالية الدورية في الوقت المحدد، وتقاعست عن الكشف عن دعاوى التحكيم والقضايا الكبرى كما هو مطلوب، وتقاعست عن الكشف عن تقصيرها في سداد الديون المستحقة".

كما أفادت اللجنة بأنها فرضت غرامة إضافية قصوى قدرها 6.5 مليون دولار على مؤسس شركة إيفرغراند، شي جياين، المعروف أيضًا باسم هوي كاي يان، مع منعه مدى الحياة من العمل في سوق الأوراق المالية.

ذات يوم.. كانت إيفرغراند أكبر شركة عقارات صينية، وكانت ركيزة أساسية في قطاع العقارات الذي ساعد في دفع النمو الاقتصادي السريع للصين خلال العقود الأخيرة.

لكن ديونها المتضخمة والمتصاعدة أصبحت رمزًا لأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات الصيني. وبعد سنوات من المعاناة لسداد ديونها للمقرضين، تعثرت الشركة عن السداد في عام 2021.