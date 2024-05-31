العالم اليوم - أرامكو تكمل الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 02:22 مساءً - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إكمال الاستحواذ على حصة بنسبة 40 بالمئة في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة "قو".

وذكرت أرامكو في بيان، الجمعة، أن شركة "قو" تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان "كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية"، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أنها استحوذت في مارس الماضي على حصة ملكية بنسبة 100 بالمئة في شركة إسماكس للتوزيع، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو، ياسر مفتي: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع شركة (قو)، نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان".

وأعلنت السعودية، الخميس، أنها ستبيع حصة إضافية قدرها 0.64 بالمئة في شركة النفط العملاقة أرامكو في وقت تمضي فيه المملكة قدما في خطة تنويع الاقتصاد.

ووفقا لإفصاح صدر اليوم، ستطرح المملكة 1.545 مليار سهم من أسهم أرامكو وستبدأ فترة الطرح في الثاني من يونيو.

ومن المتوقع أن يتراوح النطاق السعري للسهم بين 26.70 ريال و29 ريالا، ما يعني أنها ستجمع قرابة 12 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق السعري. وتهدف الشركة إلى الإعلان عن السعر النهائي في السابع من يونيو. وربما تبيع الحكومة أسهما إضافية عبر خيار التخصيص الزائد.

وانخفض سهم أرامكو 0.17 بالمئة إلى 29.1 ريال (7.76 دولار) عند الإغلاق اليوم، مما ينطوي على قيمة سوقية 1.87 تريليون دولار.

يعد الطرح الثانوي تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى من واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرحها العام الأولي القياسي في عام 2019 والذي جمع 25.6 مليار دولار، وهو أكبر طرح من نوعه في العالم. وقد باعت الشركة المزيد من الأسهم من خلال خيار الشراء في يناير 2020 ما رفع إجمالي ما جمعته إلى 29.4 مليار دولار.