العالم اليوم - الذكاء الاصطناعي سيسلب وظائفنا.. فما الحل؟

انتم الان تتابعون خبر الذكاء الاصطناعي سيسلب وظائفنا.. فما الحل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 02:22 مساءً - سيناريو مخيف رسمه الملياردير والمدير التنفيذي لتسلا إيلون ماسك بخصوص مستقبل البشرية إذ توقع أن يستولي الذكاء الاصطناعي على جميع وظائفنا، وليس نصف الوظائف كما يعتقد البعض. وقال ماسك إن الوظائف ستصبح اختيارية.

لكن ماسك ليس وحده، فالرئيس السابق لغوغل في الصين يرى أيضا أن الذكاء الاصطناعي سيستولي على نسب كبيرة من وظائفنا خلال السنوات القليلة المقبلة.

في ظل هذه السيناريوهات المخيفة بشأن فقدان وظائفنا.. ما الحل؟

البروفيسور جيوفري هينتون، الذي يعرف بأنه أحد أبرز عرابي الذكاء الاصطناعي، يرى أن الحل يكمن في تطبيق نظرية الدخل الأساسي الشامل.

ويقترح هينتون أن يكون الدفع النقدي الثابت لجميع المواطنين حلاً قابلاً للتطبيق بهدف معالجة الاضطراب الاقتصادي الناجم عن تقدم الذكاء الاصطناعي.

وقال خبير الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الدكتور زياد الصرايرة، في حديث لـ"دوت الخليج".

هناك علوم إنسانية وعلوم تكنولوجية.. ثمة أمور مستحيل أن يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل البشر كالقضاء مثلا.

حاليا يعتبر التوجه للذكاء الاصطناعي أساسيا في علوم الحاسوب وهندسة البرمجة لهدف بناء برنامج معين.

الذكاء الاصطناعي سيحتاج إلى أشخاص لأجل البرمجة ومتابعة التطورات.. أيضا بحاجة إلى تجميع بيانات.

وفي حديث مع برنامج الصباح على "دوت الخليج"، يرى مدرب برامج القيادة الإدارية، حسن ال عمير: