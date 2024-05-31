الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر.

وأضاف أن "القوة الصاروخية والبحرية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" في البحر الأحمر"، مؤكدا أنه "لن نتردد في الرد المباشر والفوري على أي عدوان، وضرب الأهداف الأمريكية والبريطانية، وأي مصدر للتهديد".

وأكد الناطق يحيى سريع أن "هذه العملية جاءت دعما لغزة وردا على العدوان على اليمن، ونفذت بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".

وأضاف أن "الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة وخفر السواحل بميناء الصليف، حيث تضررت سفن تجارية"، مشيرا إلى أن "الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت الأعيان المدنية، وهي انتهاك سافر القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان".

وشدد الناطق العسكري باسم الحوثيين على أن "جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنينا عن أداء واجبنا الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة