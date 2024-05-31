نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الإيرانية في السويد ترد على اتهامات "تجنيد عصابات" ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت السفارة الإيرانية في السويد، الجمعة، بيانا بشأن تقارير إعلامية سويدية تحدثت عن تجنيد طهران أفرادا في عصابات إجرامية سويدية، لتنفيذ "أعمال عنف" ضد إسرائيل ودول أخرى.

وقالت السفارة الإيرانية في بيان، إنه "في ظل استمرار الجرائم والسلوك اللاإنساني والإبادة الجماعية والأعمال المروعة والمخزية التي يرتكبها نظام قتل الأطفال الإسرائيلي ضد الأبرياء في إسرائيل، قامت بعض وسائل الإعلام السويدية ببث ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ونشرت تصريحات كاذبة وملفقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان أنه "يكفي في دحض هذه الادعاءات الغريبة أن مصدرها أجهزة الإعلام والاستخبارات والأمن التابعة للنظام الإسرائيلي، الذي ثبت للجميع تاريخه في تزوير الأخبار والتقارير خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا النظام في غزة، وينتج أخبارا وتقارير كاذبة، لتبرئة نفسه بلا خجل جرائمه الصادمة".

وختم بيان السفارة الإيرانية، أنه "من المتوقع من وسائل الإعلام السويدية عدم الثقة في الادعاءات والتقارير التي ينشرها النظام الإسرائيلي، واستخدام قدرتها على وقف جرائم النظام الصهيوني في فلسطين بما يتماشى مع الاتجاه العالمي".

يأتي ذلك، عقب نشر تحقيق للموساد اتهم فيه إيران بالوقوف "وراء الهجمات التي استهدفت سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا فيما توجه طهران منظمات إجرامية للعمل ضد أهداف إسرائيلية بأوروبا".

وأفاد التقرير بأن "التحقيقات التي شاركت فيها أجهزة أمنية أوروبية، خلصت إلى أن المنظمة الإجرامية السويدية FOXTROT، وعصابة رومبا، مسؤولتان بشكل مباشر عن مجموعة من الأنشطة العنيفة والترويج للإرهاب في السويد وفي جميع أنحاء أوروبا، وتتلقيان التوجيه مباشرة من إيران".