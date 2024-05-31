نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطة محورية للعالم الإسلامي.. ماذا نعرف عن جامع الأميرة الجوهرة الثقافي بالبوسنة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏يقع جامع ومركز الأميرة الجوهرة الثقافي في مدينة بوغوينو وهي مدينة في كانتون، وسط ⁧‫البوسنة‬⁩ والهرسك ويمثل المركز نقطة محورية للمجتمع الإسلامي في المنطقة.

و‏يتكون المسجد من عدة أقسام متميزة هي: المدرسة والمكتبة والمدرج والملاحق السكنية والمكاتب.

‏بالإضافة إلى روضة للأطفال وثلاث قاعات، وتضفي الجدران شديدة الانحناء، مع القباب والمآذن، جماليات تميز هذا المسجد والمركز.

‏أما المواد المستخدمة في البناء فهي: الخرسانة المسلحة، والطوب، ثم طبقة نهائية من الجص.

‏وبني المشروع بتبرع من حرم ⁧‫الملك‬⁩ فهد الأميرة الجوهرة البراهيم عام 2001م.