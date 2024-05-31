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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطة محورية للعالم الإسلامي.. ماذا نعرف عن جامع الأميرة الجوهرة الثقافي بالبوسنة؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقع جامع ومركز الأميرة الجوهرة الثقافي في مدينة بوغوينو وهي مدينة في كانتون، وسط البوسنة والهرسك ويمثل المركز نقطة محورية للمجتمع الإسلامي في المنطقة.
ويتكون المسجد من عدة أقسام متميزة هي: المدرسة والمكتبة والمدرج والملاحق السكنية والمكاتب.
بالإضافة إلى روضة للأطفال وثلاث قاعات، وتضفي الجدران شديدة الانحناء، مع القباب والمآذن، جماليات تميز هذا المسجد والمركز.
أما المواد المستخدمة في البناء فهي: الخرسانة المسلحة، والطوب، ثم طبقة نهائية من الجص.
وبني المشروع بتبرع من حرم الملك فهد الأميرة الجوهرة البراهيم عام 2001م.