العالم اليوم - بعد جدل واسع.. نتانياهو يعتذر بشأن خريطة المغرب

انتم الان تتابعون خبر بعد جدل واسع.. نتانياهو يعتذر بشأن خريطة المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مايو 2024 04:25 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم اعتذارا حول واقعة استعانته بصورة تظهر خارطة المغرب مبتورة خلال مقابلة تلفزيونية.

وأكد بيان مكتب نتنياهو أن تل أبيب لم تغير سياستها اتجاه الرباط وتعترف بسيادة المغرب على كامل أرضيه.

كما أوضح حسن كعبية، متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي في منشور على منصة "إكس" أنه "بسبب خطأ غير مقصود تم إثارة ضجة إعلامية كبير بخصوص خارطة استعملها السيد بنيامين نتنياهو تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة عن صحرائها".

ويأتي الاعتذار الإسرائيلي بعدما أثاره إشهار نتنياهو لخريطة المغرب مبتورة من غضب واسع بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، والذين عبروا عن رفضهم وتذمرهم من الواقعة.

وتطرق نتنياهو خلال المقابلة التي نقلتها قناة "LCI" الفرنسية، مساء الخميس، للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث قام بإشهار خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر فيها خارطة المغرب مبتورة .

وكانت إسرائيل قد أعلنت في يوليو 2023 اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وذلك في رسالة بعث بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرسالة أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وشدد، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية" بهذا القرار.