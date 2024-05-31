نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، كما اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا، وأتلفوا أراضي في نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت فجرا أربعة مواطنين من قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين.

وأصيب شاب برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات في شارع فيصل بمدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الجيبات الإسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت منها مواطنا من شارع اسو.

وكانت قوة إسرائيلية مع جرافة عسكرية اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حارة الحشاشين داخل المخيم، ولم يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وفي السياق، قال رئيس بلدية سبسطية (شمال غرب نابلس) محمد عازم، اليوم الجمعة، إن المستعمرين أتلفوا 11 دونما من الأراضي المزروعة بالقمح، من خلال رعي أغنامهم فيها.

وأشار إلى أن "الاستعمار الرعوي نهج جديد يستخدمه المستعمرون للاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتهجير المزارعين الفلسطينيين منها".

هذا وقام مستوطنون باقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وتمركزوا عند سهل ترمسعيا، مرددين الشعارات العنصرية والشتائم والتهديدات.

كما هاجموا مركبة أثناء مرورها من المكان، وأجبروها على الرجوع.